米ＭＬＳのインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）が、トルコ１部ガラタサライでプレーする？

トルコメディア「ＬｉＤＥＲ ＨＡＢＥＲ」によると、ガラタサライのドゥルスン・オズベク会長は、現地でのイベントでメッシ獲得の可能性ついて問われ、こう発言したという。

「メッシ？ ガラタサライは、もはやそんな質問さえ可能にする段階にきている。我々はハードルを非常に高く設定したのだ。３年連続優勝を果たしたチームの核となる選手たちは残留している。今はその資金力を使ってあらゆる仕事をこなしており、だからこそ、皆がメッシについて質問し始めているのだ」

現段階では具体的な交渉はなく、ガラタサライ側がその気になればガラタサライでプレーさせることは可能だということを主張した状況。実現に向けてはＭＬＳのオフシーズンを利用したレンタル移籍だろう。来年の北中米Ｗ杯でコンディションを維持することが目的となる。

この期間でプレー先として、そのほかクラブの名前も報じられたことがあったが、メッシがトルコでプレーすることはあるのだろうか。