¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤¬¡É¤ªÌß¹¥¤¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¡Ö£²£°¸Ä¿©¤Ù¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê£³£²¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥È¥¦¤ÎÀÚ¤êÌß¤¤¤Ã¤Ý¤ó¿·£×£Å£Â¡¡£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡õµÇ°ÆüÀ©Äê¼°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¡££Ã£Í¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¤´ÈÓ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢ÃÓÅÄ¤ÎÌß¤Î¤è¤¦¤ËÇò¤¤È©¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡¼ê´¬¤Ìß¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢à¥µ¥ó¥Á¥å¾ÆÆùá¤ò¿©¤Ù¤¿ÃÓÅÄ¤¬¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÊýË¡¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢à¥Ï¥à¥Á¡¼¥ºá¤ò¿©¤Ù¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡Ö»ä¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤«ÎÌ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤«»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ÎÁÍý¤ÏºÌ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¡×¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÏÀÎ¤«¤éÌß¤¬Âç¹¥¤¡£¡Ö¼ÂÊý²È¡ÊËÜÌ¾¡Ë¤Ï¡¢Á´°÷ÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¡£·»¤¬¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤ÇÂÎ½Å£±£±£°¥¥í¤°¤é¤¤¡£¤ªÀµ·î¤Î£³¤¬Æü¡¢Âæ½ê¤ÇÌß¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤Ï¿©¤Ù¡¢¾Æ¤¤¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤â·»¤ÎÎÙ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²£°¸Ä¤º¤Ä¿©¤Ù¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾Ð´é¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡Ö£³¤¬Æü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Î·à¾ì¤Ç¡¢Ìß¤ò»³ÀÑ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î£±·î£±Æü¤Ï£±£±¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤Î¤¤ç¤ó¤ÈÌß¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò´õË¾¡£¡Ö°ìÈÖÃç¤¬¤¤¤¤ÀèÇÚ¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤ËÀè·î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤Î²È¤«»ä¤Î²È¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£