ガールズバンド・ＮＥＭＯＰＨＩＬＡが９日、千葉・幕張メッセで行われた「ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ．２０２５」に出演した。

人気バンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡ主催のロックフェス。ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩの開会宣言で幕を開け、ＮＥＭＯＰＨＩＬＡは２日目のトップバッターを飾った。代表曲「ＯＩＲＡＮ」「開花宣言」を始め、ＬＵＮＡ ＳＥＡの「ＴＯＮＩＧＨＴ」をカバーするなど、全７曲で披露した。

１０日にデジタルシングル「ＶＳ ＥＧＯ：」（バーサスエゴ）を配信。勢いのあるサウンドが魅力の同曲に対し、ボーカル・ｍａｙｕは「言いたいことやりたいことを思う存分詰め込んでます。自分の中にある闘争心を燃やせる、かき立てられる曲です」と語った。

勢いはとどまらない。来年１月２１日には、初のオリジナルＥＰ「五臓 ‐ＧＯＺＯ‐」をリリースすることも公式サイトで発表した。メンバー全員でアレンジ・プロデュースした５曲が収録される。ドラム・むらたたむは「デモ曲をちゃんと受け止めてその上でどう叩くか、メンバーの発想や描く音像も大切にしてできる限り、可能な限り作品として具体化することにチャレンジしました。とにもかくにもインナーマッスルに響く曲たちが詰まっています！」と自信をのぞかせた。