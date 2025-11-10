櫻井翔の中で“今年ヒットした食べ物”明かす「おじいちゃんみたい（笑）」
嵐の櫻井翔（43歳）が、11月10日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“今年ヒットした食べ物”について語った。
27歳だった2009年から、17年連続で総合司会を務める音楽番組「ベストアーティスト」（11月29日放送）の宣伝を兼ねて、櫻井が「DayDay.」のインタビューに対応。自分の中で“今年ヒットした食べ物”として、「この1か月で今年ベストを更新した。いりこ…って知ってます？ わかる？」と問いかける。
櫻井によると、「香川出身のスタッフの方にいただいて、ちっちゃい小魚。いくつも味があるんです。辛いやつとか、醤油ベース、みそ、山椒。毎晩食べてる。いりこ」と、どハマりしているという。
スタッフから「誰かに布教しましたか？」と聞かれると、「今です。誰にも伝えてない。初めて言いました。いりこ、美味しいです。罪悪感がないんですよ。カルシウムとってる気になって。おじいちゃんみたい（笑）」と笑った。
