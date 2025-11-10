◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

野球日本代表・侍ジャパンが10日、広島との練習試合を実施。初回には「6番・レフト」でスタメン出場している西川史礁選手が好守備を見せました。

場面は侍ジャパンが4点リードとした1回裏。先頭にはエラーも絡んで出塁を許すも、後続を併殺に取ります。この2アウト走者なしの場面で迎えたのは広島・坂倉将吾選手。侍ジャパンの先発・平良海馬投手の2球目のカットボールをとらえられると、レフトのライン際へ運ばれます。浅い位置で守っていた西川選手は打球を追って一直線。駆け込みながらグラブの先で捕球し、体勢を崩しそうになるも見事3アウトとしました。

ベンチに向け走る西川選手を、ショート・小園海斗選手も笑顔で迎えハイタッチ。ともにベンチへ引きあげながら好守備をねぎらいました。

西川選手はルーキーイヤーとなった今季も、レフトを中心に守り、刺殺数・補殺数・併殺数いずれもリーグトップの数字をマーク。侍ジャパンの一員としても躍動を見せています。