大阪・関西万博の使用品、Yahoo!オークションに登場決定 公募日程・出品予定商品が発表
LINEヤフーは10日、「Yahoo!オークション」で大阪・関西万博で使用された什器や備品などのオークションを開催すると発表した。万博のリユースマッチング事業「万博サーキュラーマーケット ミャク市！」の一環として、11月11日より実施する。
【画像】ヤフオクで万博使用品オークション…ミャクミャク登場のビジュアル
「『Yahoo!オークション』は、サービスを通じて『モノを大切に使い、次の必要な人につなぐ』というリユース体験と、その楽しさを多くの方に提供していきたいと考えており、こうした理念のもと、サーキュラーエコノミーの実現を目指す公益社団法人2025年日本国際博覧会協会のリユースマッチング事業に賛同・協賛し、今回の取り組みが実現しました」と説明した。
オークションは、商品の2回の公募に分けて実施。第1回公募ではテレビモニター、ソファーセット、パイプ柵など、第2回公募ではオフィス用品、パーテーション、ディスプレイなどが出品予定。
「出品予定商品は、変更となる可能性があります」「販売状況により、第一回開催のみとなる場合があります」としている。
■第1回公募
出品予定商品：テレビモニター、ソファーセット、パイプ柵 など
第一回入札：2025年11月11日（火）〜2025年11月17日（月）
第二回入札：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）
■第2回公募
出品予定商品：オフィス用品、パーテーション、ディスプレイ など
第一回入札：2025年12月8日（月）〜2025年12月14日（日）
第二回入札：2026年1月23日（金）〜2026年1月29日（木）
