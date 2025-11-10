芳根京子、“ミニスカ×ジャケット”ヴィンテージ感あふれる秋コーデを着こなす 『POPEYE』撮影オフショットに反響
俳優の芳根京子（28）が8日、雑誌『POPEYE（ポパイ）』（マガジンハウス）の公式インスタグラムに登場。12月号（発売中）の撮影オフショット動画が公開された。
【動画】「可愛い過ぎ」ジャケット×ミニスカ 秋コーデで“かっぱ橋散策”する芳根京子
芳根は、連載企画『Girls in the City』に出演。投稿では、東京・かっぱ橋を散策する様子をとらえた撮影風景が紹介された。
この日は、ジャケット、ミニスカートとヴィンテージアイテムをメインにしたスタイリング。足元にはニーハイソックスとミドル丈のシューズをあわせ、芳根は秋らしいコーディネートを軽やかに着こなしている。
撮影中、クールな表情や愛らしい笑顔を見せる様子に「可愛い過ぎ」「つ、つ、つよいっ」「なんでもかわいい」との反響が寄せられている。
