ガールズグループ「2NE1」メンバーBom（ボム）が7日、自身のインスタグラムに数枚の写真ととも「パク・ボク エリザベス」との文をアップした。翌8日には「パク・ボム 私は元々、すごく健康です。心配しないでください、みなさま」と修正した。

所属事務所のディネーションエンターテインメントが発表した「パク・ボムはすべての活動を中断し、治療および回復に専念している」とのコメントを否定したものとみられる。

Bomは先月22日、韓国大手芸能企業のYGエンターテインメント創業者のヤン・ヒョンソク総括プロデューサーを批判している。詐欺および横領の疑いで告訴するとの内容で、ヤン・ヒョンソク氏とYGエンターテインメントが、2NE1および、ソロ活動に対する収益を正当に支給せず、精算内訳も提供しなかったといい解釈不可能な金額を記して主張した。

これに対し所属事務所のディネーションエンターテインメントは「2NE1活動と関連した精算はすでに完了しており、（Bomが）SNSにアップロードした告訴状は受け付けられた事実がない」と釈明している。

その後、Bomは「外見を××のようにした。考えてみたら、YGが整形してくれたことが1度もない。1つや2つは、私のお金でやったこと。一言で言えば平民レベルで舞台に上がったもの。YG曲全体をパク・ボムが書いた。パク・ボムを閉じ込めて曲をすべて書かせた。今までCFが4231個が入ってきたが、みんなに誰かを与えたの？」などのメモも公開している。

所属事務所側は「パク・ボムは現在、情緒的に非常に不安定な状態だ。回復のための治療と休息が切実に必要な状況」と訴えた。