木村拓哉、後輩Kis-My-Ft2とガチンコ対決！滝沢カレンと『10万円でできるかな』参戦

本日11月10日（月）放送の『10万円でできるかな』には、MCを務める伊達みきお（サンドウィッチマン）が思わず「キスマイの緊張感がハンパない」と漏らすほどの豪華ゲストが出演。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

スタジオ中が高揚した豪華ゲストの正体は、木村拓哉。今回は、永久保存版確定、大スター・木村の“ここでしか見られない姿”が続々。フルスロットルで好評企画「クイズ ハウマッチマン」に参戦し、サンドウィッチマン＆Kis-My-Ft2を魅了する。

また今回は滝沢カレンもゲスト出演。木村も笑いが止まらない――唯一無二の“天然カレン節”を炸裂させながら、木村とともにスタジオを盛り上げる。

外国人の皆さんは、秋の東京で何を楽しんでいるのか――。今回の「クイズ ハウマッチマン」で発表されるのは、「外国人が感動！ 秋の東京で何する？ ベスト5」。この秋に東京を訪れた外国人を対象に番組が独自調査を実施したところ、超意外な結果に！

東京にこんな自然が!? 紅葉・ハイキングの絶景名所をはじめ、「果てしない大行列！東京タワーで食べられる絶品サンマ」や、外国人も殺到する「進化系お月見イベント」など、日本人が知らない東京名所が次々とランクイン。木村も目が釘付けになった最新情報の数々は必見だ。

そして今回は、玉森裕太がまたも自転車を爆走させながら、ランクインしたスポットの調査ロケを敢行。スタジオに木村がいると聞いた玉森は「ヤバッ、俄然ヤル気が出てきた」と発奮。史上最高のハイテンション・ロケを繰り広げ、サンド＆キスマイメンバーを驚かせることに。

◆優勝を目指して闘志を燃やす木村拓哉

もちろん、スタジオもテンション爆上がり！「秋の東京で何する？ ベスト5」に関するクイズ合戦に加え、“激ムズ”ゲームで木村が後輩キスマイとガチンコ対決を繰り広げる。

優勝を目指し、真剣かつ全力で勝負に挑む木村。クイズ合戦では類まれな洞察力を発揮し、キスマイを圧倒。

さらに、巨大グラスにあらかじめ入っている水がこぼれないよう計算しながら大小さまざまな野菜を投入していく「表面張力ゲーム」では、「（グラスが）傾いてるね」と鋭い指摘。技術スタッフから業務用の水平器を借り、自ら水平かどうか測定しはじめ…。

また、絶品サンマの試食を賭け、食品サンプルと本物の食品を見分けるゲームでも、木村は誰よりも前のめり。自分が選んだ食品が本物かどうかは玉森に食べさせてもらって確認するのだが…。「サンプルでも食い尽くすよ（笑）。だって、サンマ食いたいんだもん！」と闘志をメラメラと燃やす木村。

そんななか、まさかの一幕も！ なんと…無言で木村の口に食品を運ぼうとした玉森に対し、「ちゃんと『あ〜ん』って言って」と、かわいくおねだり！ めったに見られない木村の姿も必見だ。