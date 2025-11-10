にんにくの香りで食がすすむ！


身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！

サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。

一汁で栄養満点。ダイエットにもスープジャーでお弁当にもおすすめのスープレシピをご紹介します。

※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。

■にんにくの香りで食がすすむ！　さば缶ときのこのガーリックコンソメスープ

【調理法：レンジ】

さば缶ときのこのガーリックコンソメスープ


材料（1〜2人分）

仕上げに黒こしょうをふるとgood


さば缶（水煮）…1個190g

しめじ…1/2株50g（ほぐす）

にんじん…1/2本（ピーラーで薄切り）

水…400ml

酒…大1

顆粒コンソメ…大1

おろしにんにく…小1/2

Point！

・仕上げに黒こしょうをふるとgood。

・さば缶は缶汁ごと加えて。

・ にんじんはピーラーで薄切りにすると熱の通りが早くなる。

作り方

1.耐熱ボウルにすべての材料を入れ、ラップをして8分チン。

ラップをして8分チン


2.全体を混ぜる。

全体を混ぜる


■レシピを参考にするときは

・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。

・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。

・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。

著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』