にんにくの香りが食欲をそそる「さば缶ときのこのガーリックコンソメスープ」
ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■にんにくの香りで食がすすむ！ さば缶ときのこのガーリックコンソメスープ
【調理法：レンジ】
材料（1〜2人分）
さば缶（水煮）…1個190g
しめじ…1/2株50g（ほぐす）
にんじん…1/2本（ピーラーで薄切り）
水…400ml
酒…大1
顆粒コンソメ…大1
おろしにんにく…小1/2
Point！
・仕上げに黒こしょうをふるとgood。
・さば缶は缶汁ごと加えて。
・ にんじんはピーラーで薄切りにすると熱の通りが早くなる。
作り方
1.耐熱ボウルにすべての材料を入れ、ラップをして8分チン。
2.全体を混ぜる。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。
・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』