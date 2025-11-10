「１日外出録ハンチョウ」第170話「海亀」がヤンマガWebで公開
【第170話】 11月10日公開 価格：70ポイント【最新話】
講談社は11月10日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第170話「海亀」をヤンマガWebにて公開した。
本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、11月10日現在、ヤンマガWebでは第167話「宙船」や第166話「搾休」など一部エピソードが無料公開中となる。
第170話「海亀」のページ【無料】
第167話「宙船」のページ
第166話「搾休」のページ【あらすじ】
地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！その名は大槻・・！E班･班長にして、１日を楽しみ尽くす匠・・！飲んで食って大満喫・・！のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ第１巻・・！
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第21巻発売中‥‥！ (@hancho_YM) November 9, 2025
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第170話 「海亀」が掲載されています‥！
大槻たち‥水族館に行く道中‥‥
始まる‥‥水平思考クイズゲーム‥
ウミガメのスープ‥‥！
が‥夢中になりすぎて‥‥！？https://t.co/eK6vPXjJVD
読める‥コミックDAYSでも‥‥！