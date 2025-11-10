Æü´ÚÏ¢·È¡¦CPTPP¡¦°ÂÊÝ¶¨ÎÏ--´Ú¹ñ¤¬¿Ê¤à¤Ù¤¤Ï¡ÖÆüËÜ¼´¡×¤Î³°¸ò¡¦°ÂÊÝÀïÎ¬¤À
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Î³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î»î¶âÀÐ¤À¤Ã¤¿APEC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬À®¸ùÎ¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÂÅ·ë¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢´ÚÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬´ÖÃÇ¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó¹ñ´Ö³°¸ò¤ÈÂ¿¹ñ´Ö³°¸ò¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ºº£Ç¯4·î½é¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö´ØÀÇÀïÁè¡×Àë¸À¤òµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º·èÃå¤ò¸«¤¿¡£ÂÅ·ëÆâÍÆ¤â¡ÖÁ±Àï¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¸½¶â2000²¯¥É¥ë¡¢Â¤Á¥Ê¬Ìî¤Ë1500²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯´Ö200²¯¥É¥ë¤ò¾å¸Â¤È¤·¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Îº®Íð¤òËÉ¤°Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö³ËÇ³ÎÁ¤Î¶¡µë¡×¤òµá¤á¤¿ÅÀ¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÀø¿å´Ï¤Ç¤ÏËÌÄ«Á¯¤äÃæ¹ñ¤ÎÀø¿å´ÏÄÉÀ×¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢À¯ÉÜÂ¦¤Ïµ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤Ç¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ²È¤ò»Ø¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¸Åº£ÅìÀ¾¡¢¹ñ²È»ØÆ³¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£¡³°Å¨¤Î¿¯Î¬¤«¤é¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢¢¹ñ²È¤ÎÈË±É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¢£¼Ò²ñÅý¹ç¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¾Ã¶ËÅª¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¤Ë³ºÅö¤¹¤ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1945Ç¯¤Î²òÊü°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤Ï¹ñ²È·úÀß¡¢°µ½ÌÅª»º¶È²½¡¢°µ½ÌÅªÌ±¼ç²½¡¢°µ½ÌÅªÊ¡»ã¹ñ²È¤Î¹½ÃÛ¤ò·Ð¤ÆÀè¿Ê¹ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Å¾´¹ÅÀ¤Ï¡¢1953Ç¯¤Î´ÚÊÆÁê¸ßËÉ±Ò¾òÌóÄù·ë¡¢1960¡Á70Ç¯Âå¤ÎËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë½Å²½³Ø¹©¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼«¼ç¹ñËÉ¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎâºÂÙ¶ò¡Ê¥Î¡¦¥Æ¥¦¡ËÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëËÌÊý³°¸ò¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ÂÊÝ¶¯²½¤òÄÌ¤¸¡¢·ÐºÑÅªÈË±É¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¡ÈÎÏ¤ÎÏÀÍý¡É¤Ç¹ñºÝÃá½ø¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«
¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½¤¹¤ë³°¸ò¡¦°ÂÊÝ´Ä¶¤ËÇ½Æ°Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³°¸ò¡¦°ÂÊÝÅª¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤È¡ÖÊý¸þÀ¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤Î³°¸ò¡¦°ÂÊÝ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë´ðÈ×¤Î¹ñºÝÃá½ø¡×¤«¤é¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÃá½ø¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥ë¡¼¥ë´ðÈ×¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÀïÁè¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¥½Ï¢¡Ê¸½¥í¥·¥¢¡ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼«¹ñÍø±×¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÏ¢¡ÊUN¡Ë¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿¹ñ´Öµ¡´Ø¤¬¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼«Í³ËÇ°×¤¬¼«¹ñ¤ËÉÔÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤è¤ê¤âÆó¹ñ´Ö¸ò¾Ä¤ÎÊý¤¬¹ñ±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æó¹ñ´Ö¸ò¾Ä¤Ï°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤À¡£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÃá½ø¡×¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë´ðÈ×¤ÎÃá½ø¤Ï¿ÍÎà»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î70Ç¯¤Û¤É¤Î¡ÖÎã³°Åª¾õ¶·¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¶¯¹ñ¤Ë¤è¤ë¼å¾®¹ñ¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ä·ÐºÑÅª¤Ê¼ýÃ¥¤¬º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¡×¤È¤·¤Æ¶¯¹ñ¤ÎË½Áö¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤¬¹ñ±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¹¶·â¤Ï¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Ë5500²¯¥É¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Ë3500²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¼ýÃ¥¡×¤Î³ÈÄ¥Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢¶¯¹ñÆ±»Î¤ÏÉ¬Í×¤È¤¢¤ì¤ÐÆ±ÌÁ¹ñ¤ò¸«Êü¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï8·î¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¶¯¹ñ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥¯¥ê¥ß¥¢¤È¥É¥ó¥Ð¥¹¤Î³ä¾ù¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
¶¯¹ñ¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿Îò»ËÅªÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥¤¥»¥ó¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÊ¬³ä¡Ê1772¡¢1793¡¢1795¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï1795Ç¯¤Ë¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾ÃÌÇ¤·¡¢1918Ç¯¤ÎÆÈÎ©²óÉü¤Þ¤ÇÃÏ¿Þ¾å¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆCPTPP¤Ë²ÃÌÁ¤»¤è
¤³¤¦¤·¤¿³°¸ò¡¦°ÂÊÝ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤âÌÀ³Î¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÃÀ¤òÄ¾»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¡ÖÍ¢½Ð¡¦À½Â¤¶È¡¦Âç´ë¶È¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¸ò¡¦°ÂÊÝÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¸þ¤ò¶¯¹ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹ñ¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤áÂè°ì¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éCPTPP¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅªµÚ¤ÓÀè¿ÊÅª¤Ê¶¨Äê¡Ë¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£CPTPP¤ÏÆüËÜ¼çÆ³¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¼«Í³ËÇ°×·÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê²ÃÌÁ¹ñ¤Ï12¥«¹ñ¡¢À¤³¦GDP¤ÎÌó15¡óµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÃæ·ø¹ñ²ÈÏ¢ÂÓ¡×¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎ¬¤À¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¼«¼ç¹ñËÉ¤Î¶¯²½¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¼«¼ç¹ñËÉ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¢¤¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¨ÎÏ¡¢¢¤Àï»þºîÀïÅýÀ©¸¢¤ÎÊÖ´Ô¡¢¢¤¸¶»ÒÎÏ¶¨Äê²þÀµ¤Ë¤è¤ëÆüËÜÊÂ¤ß¤Î³ËÇ³ÎÁºÆ½èÍýÇ½ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢·ÐºÑ¡¦°ÂÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹ñºÝÏ¢·È¶¯²½¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×2´ü¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÉð´ï²½¡×¤ò¿Ê¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾ùÊâ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏMASGA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸åÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ¤Ï½½Ê¬¤«¡¢¸¡¾Ú¤ÈÈ÷¤¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
Âè»Í¤Ë¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê³°¸ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹½ÃÛ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ë¡£Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤¬¼å¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¾®Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¡ÊJapan¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊAustralia¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡ÊCanada¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡ÊKorea¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖJACK's¡×Ï¢ÂÓ¤Ï¤½¤ÎÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î4¥«¹ñ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¡¦¿ÆÀ¾Â¦¡¦ÂÀÊ¿ÍÎ¹ñ²È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BRICS¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤âºÇ½é¤Ï4¥«¹ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¼¨º¶Åª¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬º£¸å¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ï¡¢¢¤ÆüËÜ¤È¤ÎÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤ÈCPTPP²ÃÌÁ¡¢¢¤¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡¢¢¤Àï»þºîÀïÅýÀ©¸¢¤ÎÊÖ´Ô¡¢¢¤¶¡µëÌÖ¤ÎÀ°È÷¡¢¢¤¾®Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏÂÎ¡ÖJACK's¡×Ï¢ÂÓ¤Î¿ä¿Ê¤À¡£
