【ライブレポート】SEAMO、 20周年ツアー初日に3度目のメジャーデビューを発表「素敵なお知らせがあります！」

名古屋を拠点に活動するヒップホップアーティスト、SEAMO が、11月8日に地元・名古屋ダイアモンドホールで行われた全国ツアー『SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR ～to be continued～』 の初日公演にて、ニューアルバム 『From Now to Then』の発売と、Zepp Nagoyaでの追加公演開催をサプライズ発表した。

■「SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらおうというアルバムになっています」

この日のチケットはソールドアウト。20周年ツアーの幕開けを飾るステージに集まった満員の観客を前に渾身のパフォーマンスを披露するなか、

「素敵なお知らせがあります！ 来年の2月11日にニューアルバムが発売となります！ メジャーレーベルからの発売です！『From Now to Then』というタイトルで、サブスクでも人気がある過去の曲と、夏にリリースしたアニメタイアップの曲、そして皆さんがまだ聴いたことのない新曲が半々に入った、SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらおうというアルバムになっています」と新作のリリースを発表。

そして、さらに会場を沸かせるビッグニュースも飛び出した。

「来年の3月22日にZepp Nagoyaで追加公演をやらせていただきます！ 実は3月23日が僕のデビュー日で、だから来年の3月22日が20周年イヤー最後の日なんです。最後の最後まで20周年を祝おうじゃないかということで、押さえさせていただきました！」

2002年にシーモネーター＆DJ TAKI-SHITとしてメジャーデビュー。2005年にはSEAMOとしてBMG JAPANより再デビューを果たし「マタアイマショウ」「ルパン・ザ・ファイヤー」など数々のヒット曲を世に送り出し、2006年にはNHK紅白歌合戦に出演。日本武道館や代々木第一体育館でのワンマン公演など、ソロラッパーとして日本のヒップホップシーンを切り拓いてきた。

地元である名古屋を拠点に活動を続け、東海地区初の大型野外フェス『TOKAI SUMMIT』を立ち上げ、10年連続で開催。そんな数々の功績を残してきたSEAMOがデビュー20周年を迎え、ソニー・ミュージック／EPICレコードジャパンから“3度目のメジャーデビュー”を果たす。

この日リリースが発表されたニューアルバム『From Now to Then』は、タイトルの示すとおり、SEAMOの“これまで”と“これから”を繋ぐ、節目の作品となる。

SEAMOの20周年イヤーはまだ終わらない。3月22日のZepp Nagoya公演から、彼の物語はあらたなステージへと進んでいく。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

ALBUM『From Now to Then』

■ライブ情報

『SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR ～to be continued～ 追加公演』

2026年

03/22（日）愛知・ Zepp Nagoya

