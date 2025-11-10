岡田准一が自身のXで、timelesz（タイムレス）との集合ショットを公開しファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【画像】岡田准一＆timeleszの“先輩後輩”ショット／岡田准一の近影／timeleszの集合ショット

■岡田准一を囲むようにtimeleszのメンバーが並んだ笑顔ショット

投稿では「今日はとっても素敵な人たちに偶然会いました。懐かしい後輩とも初めて会う子たちとも」と綴り、1枚の写真を公開。

岡田を囲むようにtimeleszのメンバーが並び、全員で拳を握って笑顔を見せている。黒を基調としたスタイリッシュな装いの中にも、グループらしい柔らかな雰囲気が漂う。

岡田は「風磨くんはなぜかいつも照れくさそうにしている。なんかモジモジしてる、昔から。笑」と菊池に触れつつ、「みんなキラキラだった。応援してる」と、優しい言葉で後輩たちへの想いを語った。

SNSでは「豪華すぎるショット」「岡田くんの言葉が温かい」「風磨くんモジモジしてるの想像つく」「全員キラキラで素敵」「感慨深い」「たまんねえ」「宝物のような言葉」「泣ける」「こんな世界線があったとは」「この並び最高」「尊すぎる」など、多くの反響が寄せられている。

■岡田准一の近影

■timeleszの集合ショット