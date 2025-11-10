¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¥ì¥·¥Ô¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨
¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó38kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±ÉûºÚ¡ª¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨
º¬ºÚÌîºÚ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Í»²¤âÇ¯Ãæ½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ëÌîºÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ü¤Ï10¡Á12·î¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë°é¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Ï¡¢´¨ÃÈ¤Îº¹¤Ç´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¼ê·Ú¤Ê¡¢¿Í»²¤ÎÉûºÚ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥«¥í¥Æ¥ó¤¬ËÉÙ¡£¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¹³»À²½ºîÍÑ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤ò¾æÉ×¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢C¤ò¤Ï¤¸¤á¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢Å´Ê¬¤Ê¤É¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢Èé¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢Ìý¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈµÛ¼ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤Î¿Í»²ÌÀÂÀ»Ò¤¢¤¨¤Ï¡¢ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¿Í»²¤Ë¸ÕËãÌý¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó¿©ºà¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦B·²¡¦C¡¦E¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢Å´Ê¬¡¢°¡±ô¡¢EPA¡¦DHA¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¢¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢±öÊ¬¤ä¥×¥ê¥óÂÎ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¤ÎºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¿Í»²¡¡1ËÜ
ÌÀÂÀ»Ò¡¡40g
¸ÕËãÌý¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÂÑÇ®À¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¸ÕËãÌý¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÌÀÂÀ»Ò¤ÎÈé¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¡¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢º£ÅÙ¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤Æ¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÂÀ»Ò¤ÎÌ£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÌ£¸«¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð±ö¤ä¾ßÌý¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢Çò¤À¤·¤Ê¤É¤ÇÌ£¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿Í»²¤ÎÌÀÂÀ»ÒÏÂ¤¨¤Ï¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¤ªÊÛÅö¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í»²¤Î´Å¤µ¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤Î¥Ô¥ê¿É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¿Í»²¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÌîºÚ¡£»ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ä¥±¡¼¥¡¢¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¿Í»²¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¯¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¿Í»²¤òÁª¤Ö»þ¤Ï¡¢Èé¤¬³ê¤é¤«¤Ç·Á¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¿§¤¬Ç»¤¤¤Î¤Ï¡¢¥«¥í¥Æ¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¤Ø¤¿¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤Êý¤¬¿Ä¤Þ¤Ç½À¤é¤«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¿·Ê¹»æ¤ËÊñ¤ß¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢²Æ¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¡¢Åß¤ÏÎä°Å½ê¤ËÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£¿åµ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÉåÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤Ï¤è¤¯¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÅÚ¤¬Ãå¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·Ê¹»æ¤ËÊñ¤ó¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿Êý¤¬Á¯ÅÙ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í»²¤ò°·¤¦»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢¿Í»²¤Îºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
