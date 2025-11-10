ＳＵＢＡＲＵ、上期最終は45％減益で着地

ＳＵＢＡＲＵ <7270> [東証Ｐ] が11月10日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比44.5％減の904億円に落ち込んだが、通期計画の1600億円に対する進捗率は56.5％に達し、5年平均の44.2％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比60.2％減の695億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比55.0％減の355億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の11.1％→2.2％に急低下した。



株探ニュース

