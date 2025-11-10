º´Æ£Âç¼ù¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡ÙÂè3ÏÃ¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢11·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¶ÛÇ÷¥¹¥Èー¥êー¡ßËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß¾Ð¤¨¤ë»°ÃÓ±é½Ð
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÂìÀî°ì±×¡ÊÇ¦À®½¤¸ã¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÇ¦¤òÁªÈ´¤¹¤ë»î¸³¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£¿¥ÅÄ²È¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤ËÊ¶¤ì¤¿¡ÈÉÔÆÏ¤¼Ô¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÖ±Æ¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈËÜÊª¤ÎÉÔÆÏ¤¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ëÀÄ±Æ¤ò¤«¤Ð¤¦¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ó¤ÊÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤Î¡Ô´Áµ¤¡Õ¤ËÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤¬¿´¤ÎÀ¼¤Ç¡È¥È¥¥á¥ÂçÇúÈ¯¡É!?¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¼õ¸³¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡Ô¶âÌÜ¶µ¡Õ¤ÎÐúÑ´¿ÓÆâ¡ÊºÙÅÄÎ¶Ç·²ð¡Ë¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÀÖ±Æ vs ÐúÑ´¿ÓÆâ¤ÎÂ©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¹¶ËÉ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿°ÇÉ±¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ¦Ë¡¡¦È±¤¢¤é¤·¤¬ßÚÎö¡£°ì±×¤Î¿È¤ËÆæ¤ÎÄ¹¤¤È±¤¬´¬¤ÉÕ¤¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÀÄ±Æ¤ÎµÞ½ê¡Ê!?¡Ë¤Ë°ÇÉ±¤Î¹¶·â¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë!?¡¡¶ÛÇ÷¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¸÷¤ë¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ËSNS¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç°ÇÉ±¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÀÖ±Æ¡£¤À¤¬Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ËÅá¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢ÀÖ±Æ¤ÎÍ£°ì¤Î¼åÅÀ¡Ä¡Ô½÷¤Ï»Â¤ì¤Ê¤¤¡Õ¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç»¦¿Ø¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿º´Æ£¤È¡¢¸µÉð½ÑÂÀ¶Ë·ýÁª¼ê¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤ÄÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡¦»³ËÜ¤È¤ÎÎ®Îï¤Ê¥½ー¥É¥Ð¥È¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£Â©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿¡Èº²¤ÎÂÐ·è¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÖ±Æ¤¿¤Á¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢ÂçÂü¤Ë¾è¤ê²ÃÀª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÄÇò±Æ¡Ê²ÃÆ£ÎÊ¡Ë¡£Àï»à¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤¬¡¢Ç¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¡£ÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤â¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÂü¤òÎáÏÂÈÇ¤Ç¤âºÆ¸½¡£Âè3ÏÃ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ô»°±Æ¡Õ¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤¬¡ÈÀÖ±Æ¡É¤ÈÀÄ±Æ¡È¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¼ø¤±¡¢¡Ô¶âÌÜ¶µ¡ÕÆ¤È²¤Î»ÈÌ¿¤ò²¼¤¹¡£3¿Í¤Î½ÉÌ¿¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤ò¸«¤»¤ë¡£SNS¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯¡¢Ç®¤¤¡ÔÀÖ±Æ¾Â¡Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÂ³½Ð¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÀÖ±Æ¡¦ÀÄ±Æ¡¦Çò±Æ¤¬¡Ô¶âÌÜ¶µ¡Õ¤ÎÁíËÜ»³¤Ø
11·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÊEXILE TAKAHIRO¡Ë¤«¤é¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¡¢ÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¡¢Çò±Æ¡Ê²ÃÆ£ÎÊ¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¸¸ÍÅºØÎ¨¤¤¤ë¡Ô¶âÌÜ¶µ¡Õ¤ÎÁíËÜ»³¤Î¤¢¤ë²âÃ«¤Ø¤ÎÀøÆþ¤ò·×²è¡£
¤·¤«¤·½ÐÈ¯¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢Êá¤é¤¨¤é¤ì¤¿°ÇÉ±¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤·¡Ä¡£°ÇÉ±¤ÎÍÍ»Ò¤ò²ø¤·¤ó¤ÀÇò±Æ¤ÏÀÖ±Æ¤Ë¸«Ä¥¤ê¤òÂ÷¤¹¤¬¨¡¨¡Èà½÷¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÖ±Æ¤Î¡ÔÇ¦¼Ô¥ª¥¿¥¯¡Õµ¤¼Á¤¬ºÆ¤ÓßÚÎö!?
°ìÊý¤½¤Î¤³¤í¡¢ê±Ë¡»Õ¡ÊËÜ»³ÎÏ¡Ë¤ÎÁà¤ëÀéÇ¯ê±¤¬¡¢¤µ¤é¤ËµðÂç²½¤·ºÆ¤Ó½±Íè¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëê±¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡È¶§°¤Ê»Ñ¡É¤ò¸½¤¹¡£ÀÄ±Æ¤ÈÇò±Æ¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡ýÂè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÊEXILE TAKAHIRO¡Ë¤«¤é¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¡¢ÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¡¢Çò±Æ¡Ê²ÃÆ£ÎÊ¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¸¸ÍÅºØÎ¨¤¤¤ë¡Ô¶âÌÜ¶µ¡Õ¤ÎÁíËÜ»³¤Î¤¢¤ë²âÃ«¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÀøÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀÐÅÄ»°À®¡ÊÃæÈøÄª¼ù¡Ë¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§¡Ê¿åÀÐ°¡ÈôÌ´¡Ë¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¡Ê»ÖÇÈ·Ê²ð¡Ë¤¬¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î·³Ìç¤Ë¤¯¤À¤ë¤È¤¤¤¦°ÇÉ±¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¤òÊá¤é¤¨¤ë¡£°ÇÉ±¤ò²ø¤·¤ó¤ÀÇò±Æ¤ÏÀÖ±Æ¤Ë¸«Ä¥¤ê¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÀÖ±Æ¤Ï¡¢Èà½÷¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä!?
°ìÊý¤Ç¡¢ê±Ë¡»Õ¡ÊËÜ»³ÎÏ¡Ë¤ÎÁà¤ëÀéÇ¯ê±¤¬¡¢¤è¤êµðÂç²½¤·½±Íè¡ª ÀÄ±Æ¤ÈÇò±Æ¤¬Ä©¤à¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¶§Ë½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÇ¯ê±¤òÁê¼ê¤ËÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ――¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
11/16¡ÊÆü¡Ë24:25～ ¢¨Âè4ÏÃ
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
½Ð±é¡§º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¡¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¡²ÃÆ£ÎÊ¡¡»³ËÜÀé¿Ò¡¿ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡³Þ¸¶½¨¹¬¡¡Ç¦À®½¤¡¿EXILE TAKAHIRO¡¡Â¾
¸¶ºî¡§²£»³¸÷µ±¡Ê¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×¡Ë
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕÍº²ð
Áí´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¡Åì±Ç
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/