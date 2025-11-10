なにわ男子・高橋恭平、泊まりの撮影で“まさかの先寝落ち” 中沢元紀「僕らが恭平を運んだ」【ストロボ・エッジ Season１】
【モデルプレス＝2025/11/10】俳優の福本莉子となにわ男子の高橋恭平がW主演を務める連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season１」（WOWOW、毎週金曜午後11時〜）プレミア上映会が10日に都内で行われ、福本、高橋、山下幸輝、小坂菜緒（日向坂46）、中沢元紀、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千葉雄大が登壇した。
【写真】高橋恭平、伊野尾慧と熱い握手
ドラマ撮影でキャスト陣が仲良く過ごしたエピソードが明かされ、高橋は「僕と元紀と幸輝と井上想良と、男子4人で同じ部屋に泊まって、修学旅行のように過ごした。畳の部屋で布団を4つ敷いて一緒に寝た」と振り返った。
しかし中沢は「いやいや、一緒に寝たんじゃなくて、恭平が先に寝ちゃって、僕ら3人で恭平を運んだんです（笑）」と真実を明かし、会場には笑いが。高橋は「いろいろ熱い話をしてたら僕がお先に寝ちゃったっていう（笑）。起きたら迎え時間になって、一人ずついなくなってました。楽しかったです」と説明した。
またこの日、中沢はスケジュールの都合上、途中で退席することに。「本当に短い間でしたが…」と挨拶して笑いを誘い、高橋は「めちゃくちゃ早いやん！（笑）」とツッコんでいた。
原作は、「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」などのヒット作を世に送り出した漫画家・咲坂伊緒氏の同名作品。「ストロボ・エッジ」初の連続ドラマ化にあたり、2023年〜2024年にWOWOWで放送・配信され話題となった連続ドラマW-３０「アオハライド Season１／Season２」の制作陣が再び集結。
原作の名台詞や名場面はもちろんのこと、全10巻にわたる物語の魅力を余すことなく丁寧に描くため、Season１／Season２の2部作構成で放送・配信。主人公の木下仁菜子（福本）と一ノ瀬蓮（高橋）を軸に、それぞれが片想いを胸に秘めながら揺れ動く高校生たちの美しく尊い青春群像劇を、あたたかさと蒼さを帯びた瑞々しいタッチで描き出していく。（modelpress編集部）
