Snow Man深澤辰哉、“大学の同級生”人気俳優と12〜13年ぶり再会で食事へ テレビで「1ミリも喋れない話」
【モデルプレス＝2025/11/10】Snow Manが8日、日本テレビ系「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜放送）に出演。深澤辰哉が大学の同級生である人気俳優とのエピソードを語る場面があった。
【写真】スノ深澤が「1ミリも喋れないディープな話」した同級生
この日、番組には2025年にデビュー5周年を迎えたSnow Manが登場し、1人ずつ2025年を表す漢字を発表した。深澤は「初」を選び、この1年で初めて国立競技場や日産スタジアムでのライブを開催し、タイでのフェスや韓国の歌番組へ出演したと説明。「5年目でいろいろなことを経験をさせてもらってるなかで、まだ初めてのことを経験できるんだなと思って」と感慨深げに語った。
さらに、初出し限定トークでは大学の同級生である俳優・磯村勇斗と初めて食事に行ったと告白。大学で出会ってからなかなか会えない期間があり「12〜13年ぶりくらいにお仕事で会って。連絡先も当時は知ってたんですけど、携帯を変えるとかで連絡先がわからなくなっちゃって。仕事で会って連絡先を交換して、2週間前くらいに2人でご飯を食べに行って」と話した。
番組MCのフリーアナウンサー・有働由美子から「どんな話で盛り上がった？」と聞かれると、深澤は「本当に1ミリも喋れない話ですね」「いろいろディープな話も含め」と振り返って笑いを誘い、メンバーからも「聞きたい〜！」などと声が上がった。
深澤と磯村のプライベートのエピソードに、SNS上では「大学一緒なの！？」「ご飯行けてよかったね」「どんな話してたのか気になる」「いつか共演してほしい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆深澤辰哉、“大学の同級生”人気俳優とのエピソード
◆深澤辰哉＆磯村勇斗のエピソードに反響
