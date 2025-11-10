何ができるかわかる？スーパーで買うと意外と高いアレの100均栽培キット

丸くて黄色の種、コレ何の種かわかりますか？実はタイ料理でよく出てくるパクチーなんです。あの独特な香りがお好きな方も多いのではないでしょうか♪しかし、いざスーパーで買おうと思うと意外とお高い印象…そんな時は自宅で栽培すると節約になるのでおすすめです。ということで今回は、ダイソーで買えるパクチーの栽培キットをご紹介。初心者でも簡単にできるので、要チェック！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：栽培セットやみつきパクチー

価格：￥110（税込）

発芽適温：15〜20℃

発芽日数：約14日

収穫期間：発芽後約20日〜

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480907246

スーパーで買うとちょっと高い…それなら自宅で栽培しちゃいましょう！

タイ料理の定番野菜、パクチー。サラダやスープなどによく使われていますが、スーパーで買おうと思うと意外と高かったりしますよね。でもやっぱり、お家でもあの独特な香りを楽しみたい…！そんな時は、自宅で栽培するのも1つの手です。

今回ご紹介するのは、ダイソーで買える『栽培セットやみつきパクチー』。種と用土がセットになって、お値段はなんと￥110（税込）。家計に優しい商品となっています。

こちらがパクチーの種です。思ったよりたくさん入っています。

イラスト付きで栽培方法の解説があるので、初心者にも優しいのが◎早速やっていきましょう！

ダイソーの『栽培セットやみつきパクチー』を実際に使ってみた！

まずは大きめの容器に用土を入れて、200〜250mlの水を入れます。入れ物はキレイに洗ったカップラーメンの丼やデリバリーに使われる容器などでもOK。そのまま捨てられるので便利ですよ。

用土が300〜350mlに膨らむので、ほぐして水を切ったら別の容器に移し替えます。ミニサイズの鉢やマグカップ、カットしたペットボトルや紙パックを使っても◎紙パックを使用する場合は、底に3〜4ヶ所水抜き穴をあけるのが良いみたいです。

種をまいたら軽く用土をかけて、土が乾燥しないように水やりをします。

日当たりの良い場所に置いて、発芽し始めたら肥料をあげます。目安は液体肥料なら1週間に1回、化成肥料などは3週間に1回です。

大きくなってきたら間引きをし、小さなものはベビーリーフとして利用可能。順次生育したものを収穫すれば、自宅で簡単にパクチーを楽しむことができますよ♪

今回はダイソーの『栽培セットやみつきパクチー』をご紹介しました。

農家さんの味にはかなわないと思いますが、スーパーで束を買ってしなびさせるより、毎度新鮮なパクチーを使えるのが◎コスパも良くて節約になるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。