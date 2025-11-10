中沢元紀、登壇13分で退出「本当に短い間でしたが…」 高橋恭平がツッコミ「めちゃくちゃ早いやん」
俳優の中沢元紀が10日、都内で行われた連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season1』プレミア上映会に登壇した。
【写真】胸アツ！目線を合わせながら両手で握手する高橋恭平＆伊野尾慧
この日は、主演の福本莉子、高橋恭平（なにわ男子）、共演の山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千葉雄大が参加した華やかに登場した中沢だがスケジュールの都合、開演13分での退出となり、高橋は「めちゃくちゃ早いやん！オープニングがまだ残ってる」と残念そう。「本当に短い間でしたが、この場に立ててうれしかったです」と笑わせつつその場を後にした。
今作は『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出した咲坂伊緒氏の人気漫画を実写化。恋を知らない高校生・仁菜子（福本）が電車内で出会った同級生・一ノ瀬蓮（高橋）に心惹かれていき…仁菜子のまっすぐな片思いをみずみずしく描いたラブストーリー。
中学時代からの同級生である仁菜子を一途に想う是永大樹役には中沢は「本当の同級生のように仲良くなりまして。とても楽しい撮影でした」と満足げ。撮影を振り返り男子メンバーで一緒に一部屋で過ごした日もあったそうで高橋は「修学旅行のように元紀と幸輝と僕と井上想良の4人で一緒のたたみの部屋にふとんを4つ敷いて一緒に寝たよな？」と回想。
すると中沢は「恭平が先に寝ちゃって運んだんです」ときっぱり訂正。高橋は「アツい話もしていたら僕が先に寝ちゃった（笑）起きたらそれぞれ迎え時間で起きたのが楽しいなと思いました」と照れながら仲良しムードをのぞかせいた。
【写真】胸アツ！目線を合わせながら両手で握手する高橋恭平＆伊野尾慧
この日は、主演の福本莉子、高橋恭平（なにわ男子）、共演の山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、千葉雄大が参加した華やかに登場した中沢だがスケジュールの都合、開演13分での退出となり、高橋は「めちゃくちゃ早いやん！オープニングがまだ残ってる」と残念そう。「本当に短い間でしたが、この場に立ててうれしかったです」と笑わせつつその場を後にした。
中学時代からの同級生である仁菜子を一途に想う是永大樹役には中沢は「本当の同級生のように仲良くなりまして。とても楽しい撮影でした」と満足げ。撮影を振り返り男子メンバーで一緒に一部屋で過ごした日もあったそうで高橋は「修学旅行のように元紀と幸輝と僕と井上想良の4人で一緒のたたみの部屋にふとんを4つ敷いて一緒に寝たよな？」と回想。
すると中沢は「恭平が先に寝ちゃって運んだんです」ときっぱり訂正。高橋は「アツい話もしていたら僕が先に寝ちゃった（笑）起きたらそれぞれ迎え時間で起きたのが楽しいなと思いました」と照れながら仲良しムードをのぞかせいた。