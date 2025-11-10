¥æ¥á¥­¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/10¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS­¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥­¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×½Ð¿È¥¤¥±¥á¥ó¡¢Ãç´Ö¤òÌ©Ãå¤ª¤ó¤Ö

¢¡¥æ¥á¥­¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÆ²ñ


Æ±Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Æ¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖYou Make It¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥æ¥á¥­¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡¢¥æ¥á¥­¤È¤È¤â¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿DKB¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤È¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤È»£±Æ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥á¥­¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥æ¥á¥­¤È¤È¤â¤Ë¡È¥¦¥£¥á¥­¡É¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥æ¥á¥­¤¬¥Á¥ó¥¦¥£¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¡¢Ì©Ãå¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡¥æ¥á¥­¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°


¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥£¥á¥­ºÆ²ñ¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÈÖÁÈ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Öå«´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥æ¥á¥­¤é¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤Ë»²²Ã¡£¥æ¥á¥­¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï11°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤âÃ¦Íî¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

