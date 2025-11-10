ゆめぽて（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/10】モデルの“ゆめぽて”こと川端結愛が11月8日、自身のInstagramを更新。輝く秋ファッションを公開し、話題が集まっている。

【写真】21歳ギャルモデル「着こなしお洒落」話題のタイツコーデ

◆ゆめぽて、タイツコーデを披露


ゆめぽては段差に腰掛け、自身の膝に肘をつき手のひらを頬に乗せたポーズを投稿。黒い服と黒いブーツに、白地で水玉模様のタイツを合わせたコーディネートで、美しい太ももが際立つスタイルとなっている。

◆ゆめぽての投稿に反響


この投稿に「クールで格好いい」「セクシーで憧れる」「着こなしお洒落」「タイツが似合ってる」「表情が可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

