レインボー「キングオブコント2025」決勝進出後の審査員との“気まずい”やり取り明かす
【モデルプレス＝2025/11/10】お笑いコンビ・レインボーの池田直人とジャンボたかおが10日、都内で行われた「サトウの切り餅いっぽん新CM発表会＆記念日制定式」に出席。求人ボックス presents「キングオブコント2025」（TBS系／10月11日放送）を回顧した。
【写真】レインボー・ジャンボたかお、手術終了 ベッドに横たわる姿
11日より放映される新WEB CMに出演する2人。イベント後の囲み取材で、最近笑顔になったエピソードを聞かれると、池田は「『キングオブコント』の決勝が決まった瞬間が、自分たちもあまり覚えていないんですけど、泣きながら笑っていたような感じで。自分でも見たことがないジャンボやし、自分もこんな顔するんだって思って、人って嬉しいときにこんな表情するんだって、嬉し泣きを経験しました」と回顧。ジャンボは「苦楽をともにしてきた（お笑いコンビ・コットンの）きょんさんに元気なお子さんが生まれたというのはめちゃくちゃ嬉しかったです。1人でいたんですけど『よっしゃー！』みたいに言っちゃいました」と声を弾ませた。
また、今年1番の思い出を話す場面でジャンボは「私は使っていないので、このカードを切らせてください。『キングオブコント』ですね」と話し「我々的には4位になりそうだった3位で、2本コントができて嬉しかったんですけど、審査員の方にすぐお会いして、2日後くらいに（お笑いトリオ・ロバートの）秋山（竜次）さんにお会いしたときに、俺らからしたら憧れの5人の先輩に審査していただくので、不満なんて1ミリもないんですけど、秋山さんが第一声で『ごめんね、すごく中途半端な点数をつけて』とか。その後に（お笑いコンビ・バイキングの）小峠（英二）さんにお会いしたときに、確かに小峠さんは我々に対する点数が低めだったんですけど、我々からしたら嬉しいだけなんですけど『あっ…なんかごめんね…』みたいな感じでちょっと気まずかったというのはありますね」とエピソードを明かした。
さらに、お餅のイメージを聞かれると、池田は「正直、年始にお祝いでいただいたり、飾っていた鏡餅をいつのタイミングで食べようかなというイメージでした」と回答。ジャンボは「実方家は全員体がでかく、私の兄が小学6年生で110kgくらいの大柄だったんですけど、その兄はお正月三が日くらいですかね。切り餅を焼いては台所で食べ、焼いては食べを繰り返していまして、そのときに兄が砂糖醤油にパターを塗って食べるという、これに私もハマりまして、私も台所で兄の隣で焼いては食べ、焼いては食べを繰り返していました。当時小3くらいだったんですけど、20個ずつくらい食べたんじゃないかな」と懐かしんだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆レインボー「キングオブコント」審査員との後日談
◆レインボー、正月の思い出エピソード
