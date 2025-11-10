AAA宇野実彩子、美脚輝くミニワンピ姿 産後の抜群スタイルに注目集まる「憧れの体型」「眼福」
【モデルプレス＝2025/11/10】AAAの宇野実彩子が11月9日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】39歳AAAメンバー「憧れの体型」産後のミニワンピ姿
宇野は「FAN MEETING大阪公演ありがとう」とつづり、8日に開催された「MISAKO UNO Inc. Fanmeeting 2025」大阪公演を報告。白シャツにチェックワンピース、黒いブーツを合わせたスタイルで、ほっそりとした脚のラインが際立っている。また、MCを務めたお笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴との仲の良い2ショットも披露している。
この投稿に「ビジュ最高」「可愛すぎる」「スタイル抜群で羨ましい」「眼福」「憧れの体型」「服装真似したい」などとコメントが集まっている。
宇野は、2024年3月13日にNEWSの小山慶一郎との結婚を発表。2025年6月6日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆宇野実彩子、産後のミニスカートスタイル公開
◆宇野実彩子の投稿に反響
