落語家の立川志らくが１０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で国会での立憲民主党の動きに「だから支持が上がんねえんだよ」と怒り気味に話した。

この日は高市早苗総理が午前３時に勉強会を行ったことへの反響を取り上げ、街の声なども聞いた。やはり働き過ぎを心配する声が上がった。

志らくは「皆さん勝手なこと仰ってるけど」と言い出し、恵俊彰が「我々が聞いてますから」と番組側が街の人に聞いているからと笑わせると、志らくは「我々のために働いてるんだから。世間の人と違って労働基準法は政治家はない。だから倒れないように頑張ってくれればいいのであって、働かなくて怒られるのはあれだけど、働いて怒られるってどういうことですか？」と訴えた。

高市総理は総裁に決まった際に「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」などと話していたことから「宣言してやってるんだから。野党の方もいちいちそんなところであげ足を取るんじゃなくて」と指摘。

そこから「立憲の質問も週刊誌持ってきてね、週刊誌なぞ予算委員会に持ってくるなと思うが、それを持ってきてなんか言ったり、クマのことも人命がかかっているからものすごく大変なことだけど、クマのこと、トイレ行って戻って来てもまだやっている。なにいつまでクマのこと高市さんに聞いてる？って。もっとこの国が良くなることを質問すればいいのに、嫌がらせで高市さんしか答えさせないことやったり。そんなことやってっから支持上がんねえんだよ、立憲は」と一気にまくし立て。

恵は「師匠も結構、勝手なこと言ってますけど？」と笑ってたしなめていた。