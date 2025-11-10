これガラスじゃないの？！コレクションしたくなる美しさ♡100均の高見えカトラリー

お洒落なアイテムがそろうセリア。そんなセリアで高見えガラス風のスプーンを見つけたのでご紹介します！本物のガラスのような透明感ながら、丈夫な樹脂製で食洗機にも対応。デザイン性、機能性ともに◎なアイテムですよ。これはコレクションしたくなる美しさ。さっそくチェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：ガラス風スプーン POPカラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：39×17×H177mm

耐熱・耐冷温度：−20℃〜100℃

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534355612

この可愛さで食洗機対応？！セリアで見つけたガラス風カトラリー

セリアのキッチングッズ売り場で可愛いカトラリーを発見！その名も『ガラス風スプーン POPカラー』です。まるでガラスのように見えますが、AS樹脂製。

この可愛さで110円（税込）とお安く、さらにうれしいのが食洗機対応というところ！デザイン性、機能性ともに◎なアイテムです。

テーブルコーディネートの主役になってくれるアイテム。透明度が高く、柄の部分のグラデーションが美しいですね！

ガラスのような繊細なデザインなのに、丈夫な素材でできていて、食洗機対応なのはうれしいポイントです。

たっぷりとすくえる深さのあるスプーンで、食事からデザートまで活躍してくれます。フチが丸く、口当たりもなめらかです。

安くて可愛いカトラリーをそろえたいという場合は、セリアをチェックしてみてくださいね！

セリアにはこんなカトラリーも！

商品名：スプーンボタニカルH17cm／フォークボタニカルH17.5cm

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929484286／4978929484293

売り場にはこのほかにもおしゃれなカトラリーが！たとえばこちらの『スプーンボタニカルH17cm』と『フォークボタニカルH17.5cm』。

110円（税込）には見えない高級感のあるカラーのカトラリーに、華やかなボタニカル柄がデザインされたアイテムです。

今回はセリアで購入したおすすめカトラリーをご紹介しました。どれも高見えなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。