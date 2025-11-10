これガラスじゃないの？！コレクションしたくなる美しさ♡100均の高見えカトラリー
商品情報
商品名：ガラス風スプーン POPカラー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：39×17×H177mm
耐熱・耐冷温度：−20℃〜100℃
販売ショップ：セリア
JANコード：4965534355612
この可愛さで食洗機対応？！セリアで見つけたガラス風カトラリー
セリアのキッチングッズ売り場で可愛いカトラリーを発見！その名も『ガラス風スプーン POPカラー』です。まるでガラスのように見えますが、AS樹脂製。
この可愛さで110円（税込）とお安く、さらにうれしいのが食洗機対応というところ！デザイン性、機能性ともに◎なアイテムです。
テーブルコーディネートの主役になってくれるアイテム。透明度が高く、柄の部分のグラデーションが美しいですね！
ガラスのような繊細なデザインなのに、丈夫な素材でできていて、食洗機対応なのはうれしいポイントです。
たっぷりとすくえる深さのあるスプーンで、食事からデザートまで活躍してくれます。フチが丸く、口当たりもなめらかです。
安くて可愛いカトラリーをそろえたいという場合は、セリアをチェックしてみてくださいね！
セリアにはこんなカトラリーも！
商品名：スプーンボタニカルH17cm／フォークボタニカルH17.5cm
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4978929484286／4978929484293
売り場にはこのほかにもおしゃれなカトラリーが！たとえばこちらの『スプーンボタニカルH17cm』と『フォークボタニカルH17.5cm』。
110円（税込）には見えない高級感のあるカラーのカトラリーに、華やかなボタニカル柄がデザインされたアイテムです。
今回はセリアで購入したおすすめカトラリーをご紹介しました。どれも高見えなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。