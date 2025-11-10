懐かしすぎて涙でた！「容器あつめてたな…」誰しも目にしたことがあるアレ風の100均カップ

セリアで懐かしすぎるアイテムを発見！昔懐かしいメロン型の容器に入ったアイス…。子どものころに容器を集めていたという方もいるのではないでしょうか。そんな容器にそっくりなメロン型のデザートカップを発見。110円（税込）2個入りです。実際に使ってフルーツアイスを作ったので、参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：デザートカップ メロン型

価格：￥110（税込）

入数：2個

サイズ（約）：直径64×高さ61mm（フタ含む）

容量（約）：115ml

耐冷・耐熱温度：−30℃〜60℃

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446503811

あのアイスにそっくり…！セリアで見つけたデザートカップ

セリアの製菓用品売り場で、なんだか懐かしい商品を発見！子どものころによく食べた、メロン型の容器に入ったアイスを思い出す『デザートカップ メロン型』が売られていたんです。

この容器を目当てに食べていたという人も多いはず！まったく同じ容器ではありませんが、そっくりなデザインです。

お値段は2個入りで110円（税込）。耐冷・耐熱温度が−30℃〜60℃となっているので、ゼリーやアイスなどを作るのにぴったりです！

フルーツアイス作りにぴったり！テンションが上がる可愛い容器

今回は残念なことにメロンが手に入らなかったので、自宅にあったバナナでフルーツアイスを作ることに！

材料はバナナ1本、牛乳150ml、お砂糖はお好みの量入れます。ポリ袋に入れたら揉みつぶし、空気を抜いて平たくして冷凍させます。完全に固まる前に2〜3回ほどもみほぐしましょう。

最後に『デザートカップ メロン型』に入れて、容器ごと冷やせば完成！

昔懐かしいアイスを家で作ることができました。これでアイスが出てきたらテンション上がること間違いなし！2個で110円（税込）とお安いのもうれしいですね。

残念なところはあくまで使い捨て製品というところ。一度デザート用として使用した後は、小物容器として使ったり、おままごとようのおもちゃとして使うのがいいかもしれません。

今回はセリアで購入した『デザートカップ メロン型』をご紹介しました。懐かしさに思わず購入してしまった商品。デザート作りにおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。