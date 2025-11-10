９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に、“ユーミン”こと歌手の松任谷由実（７１）がゲスト出演。ＭＣの林修氏のインタビューを受け、近況や意外な交友関係を語った。

デビューから５３年で、アルバム１位獲得作品数はソロアーティスト歴代１位の２５作品、アルバムの総売り上げ枚数は女性アーティスト歴代１位の約３２００万枚という実績を誇る。（オリコン調べ）

林氏は思わず「印税いくらですか？」と尋ねると、ユーミンは「ザックザク！」と冗談で返してから「ステージに注ぎ込んでますから。還元させていただいてます」と答えた。

林氏から、ＹＯＡＳＯＢＩやｉｍａｓｅらとのコラボのほか、米津玄師の名曲「Ｌｅｍｏｎ」が、ユーミンの「Ｈｅｌｌｏ，ｍｙ ｆｒｉｅｎｄ」の影響を受けて作られたことについて問われると「光栄なことです。聴かせていただいたんですけど、どこが『Ｈｅｌｌｏ，ｍｙ ｆｒｉｅｎｄ』なのかなって、よくわからないんですよ」と笑ったが、令和アーティストとの交流は「刺激になります」と語った。

プライベートでも「今年の私の誕生日に、Ａｙａｓｅ（ＹＯＡＳＯＢＩ）と米津さんも遊びに来てくれました」「あいみょんちゃんとはメールのやりとりをしたり、お正月とか遊びに来てくれたことがあるんですよ。ＪＵＪＵさんとかａｉｋｏが来ることもあります」と明かしたユーミン。

豪華なメンバーに林氏が思わず「これだけ集まったらコンサート始めた方がいいんじゃないですか」と返すと、「みんな、私も含めてギャラがない時はオーラ出さないから」と“ユーミン節”も披露していた。