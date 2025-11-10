「ベストアーティスト」17年連続司会の櫻井翔、“17年前から変わらないこと”語る
嵐の櫻井翔（43歳）が、11月10日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“17年前から変わらないこと”について語った。
27歳だった2009年から、17年連続で総合司会を務める音楽番組「ベストアーティスト」（11月29日放送）の宣伝を兼ねて、櫻井が「DayDay.」のインタビューに対応。“17年前から変わらないこと”として、「筆箱変わってないです。（17年前から）同じ筆箱使ってます」と明かす。
そして「（NEWS）ZEROでも使ってますし、カバンにずっと入ってます。整理してないんで、パンパンです」と語った。
ちなみに、「シャーペン派か、えんぴつ派か、ボールペン派か」との問いに、「そのすべてです」と回答。
「シャーペン、黒・青・赤（ボールペン）が一緒になってるやつ、名前入りのやつです」と話し、スタッフから「じゃあ（パンパンになるほど）そんなにいらないですよね？」と聞かれると、櫻井は「ほんとだね（笑）。ご名答、これはすごい。たしかにボールペン、4本くらい入ってるわ。あれ、いらないね！」と、指摘を受けて初めて気付いた様子だったが、「とはいえ、1本書きやすいボールペンが別であって、共演者の方にいただいたボールペンなんですけど、芯を替えながらずっと使ってます」と語った。
