旅行会社でそれはマズいよ（汗）新人「えっ、インドってアメリカの下ですよね？」私「えっ」そこで慌てて

旅行会社に勤めていた当時、海外旅行の手配を担当する事も多くありました。

ある日、新人スタッフの何気ない一言が、職場の空気を一瞬で……？

それをきっかけに、「地理の基礎」という業務の根幹を改めて見つめ直す事になった出来事です。

インドって……

特にインドは一国だけで旅行される事が多く、つい隣国との位置関係を意識しづらい国だと気づかされました。

その出来事を通じて、あらためて「基本の基」こそが仕事の土台になるのだと実感。

今ではオフィスに世界地図を貼り、みんなで国の位置を確認しながら学び合うきっかけになっています。

【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。