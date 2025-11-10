『ドラゴンボール』センス抜群！トミカ第3弾 「牛魔王の車」「フリーザの小型ポッド」新登場
タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と漫画『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』がコラボレーションした『ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール』シリーズの第３弾として「牛魔王の車」と「フリーザの小型ポッド」を15日に発売する。
【写真】再現度すごい！『DB』トミカ「牛魔王の車」「フリーザの小型ポッド」
2024年に40周年を迎えた漫画『DRAGON BALL』とコラボレーションし、漫画家・鳥山明さんが描いた魅力的な乗り物をトミカとして商品化したシリーズの第３弾。
「牛魔王の車」はコミックス第2巻に登場し、悟空たちがフライパン山で牛魔王から譲りうけたもの。車体が地面から浮いている漫画の描写を再現するため、クリア（透明）なタイヤを使用している。
「フリーザの小型ポッド」はコミックス第21巻のナメック星編にて初登場する強敵“フリーザ”が乗る小型ポッド。宙に浮いている様子を再現できるように台座が付属されている。
希望小売価格は各1320円（税込）。
