【冬の味覚】「蟹醤味噌ラーメン」登場! 濃厚スープで蟹の香り・コクが広がる!
エースコックは、11月17日から「まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン」を全国で販売する。
まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン(税別271円)
「まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン」(税別271円)は、冬の味覚の1つである「蟹」をテーマに、蟹をまるごと塩漬けにして発酵・熟成させた調味料「蟹醤」を使用した、蟹の濃厚な味と香りが利いた味噌ラーメン。パッケージは、「蟹醤」を前面に押し出し商品の特長を訴求しつつ、シズル写真で濃厚な味わいを期待させるデザインを使用。
めんは、適度な味付けが施され、適度な弾力と滑らかさを併せ持った角刃の太めん。スープは、ポークをベースに蟹醤の旨みを加えた味噌ラーメンスープに別添えの液体スープを加えることで、ラードのコクが加わり、まろやかな仕上がりに。
食感の違う二種類の魚肉練り製品(かに足風かまぼこ、カニカマ)、ねぎをかやくとして使用している。
