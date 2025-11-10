＜大相撲十一月場所＞福岡・福岡国際センター

現役を引退し、初めての場所を迎えた人気力士の“現在の姿”に美人スー女が「これすっぴんですよね？」と驚きの声をあげた。

角界随一の人気を誇りながらも直近はケガに泣かされ、今月1日に惜しまれつつ現役引退を発表した元小結・遠藤の北陣親方。生涯戦歴527勝494敗88休（75場所）、幕内戦歴は480勝482敗73休（69場所）。さらに殊勲賞1回、敢闘賞1回、技能賞4回、金星7個の輝かしい成績を収めた人気と実力を兼ね備えた力士だ。

9日から始まった十一月場所の初日、日本相撲協会は公式Xに協会ジャンパーを纏った北陣親方の写真と共に「＜九州場所 初日の様子＞ 引退後、親方として本日初業務。 元 遠藤の北陣親方。」といったコメントで近影を紹介した。

この投稿にファンが即座に反応。「顔キレイすぎるだろ」「どこのエステ行っとるんよ」「想像以上にカッコイイ」「凛々しい」「顔ちっさイケメン」「顔つきも穏やかに見える」といった反響が相次いだが、美人スー女として知られるタレントの山根千佳もこれに反応。協会のツイートをリポストする格好で「北陣親方！これすっぴんですよね？ なんでこんなにお肌ツヤツヤで、くすみもないんでしょうか…！？」などとコメントした。

同日、福岡市内で記者会見を開いた遠藤は晴れやかな表情で「悔いは一切ないですね。見ている方がどう思うか分からないですが、本当にいっぱいいっぱいやりました」などと語り、ファンに感謝を述べた。

そんな遠藤は今後、年寄「北陣」を襲名。追手風部屋付き親方として指導にあたる。どんな力士を育ててくれるのか。第二の相撲人生に注目したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）