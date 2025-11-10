¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡ÙÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¡Ö60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN¡×¿·½É¤Ç³«ºÅ¡¢11·î27Æü¤«¤é
¥«¥á¥é¤Î¥¥¿¥à¥é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·½É ËÌÂ¼¼Ì¿¿µ¡Å¹¤Ç¤Ï¡¢11·î27Æü¤«¤é12·î12Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÃÏ²¼1F ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥á¥ó¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¼Ì¿¿Å¸¡Ö60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
1966Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÌ±¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï ¡¢2026Ç¯¤Ë60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È ÃæÀ¾³Ø»á¤¬±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´°Á´´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Î1ÏÃ¡Á39ÏÃ¤Î±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½À¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹â¤á¤¿¾å¤Ç¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤È¤é¤¨¤¿ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨Í½Äê¡£ºîÉÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¡×¡¢¡Ö¥´¥â¥é¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤²ø½Ã¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜÅ¸¼¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â²ñ¾ìÆâ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¡¢¿·½É ËÌÂ¼¼Ì¿¿µ¡Å¹HP¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¤è¤ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó VS. ¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¡¢¥´¥â¥é¡¢¥¼¥Ã¥È¥ó¡Ù¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
