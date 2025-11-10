小さなソファに横たわるゴールデン。その空いた隙間に座りたいラブラドールは、真剣そのもの。なんとかして座ろうとする健気な姿が“可愛すぎる"と話題になっています。

投稿は記事執筆時点で256万再生を突破。「微笑ましい」「癒されました」などのコメントが寄せられています。

【動画：小さなソファで転がる大型犬→もう1匹が『どうしても座りたい』と近づいて…愛おしすぎる『試行錯誤する光景』】

ソファでくつろぐアンリちゃん

Instagramアカウント『ni_na.henry』に登場するのは、ラブラドールレトリバーの「ニーナ」ちゃん（2018年11月生まれ）と、ゴールデンレトリバーの「アンリ」ちゃん（2020年9月生まれ）姉妹。この日、ソファの上でアンリちゃんがのんびりくつろいでいたといいます。

赤いクッションを抱えるようにして身体を丸めるアンリちゃんのそばに、そっと寄ってきたのはニーナちゃん。どうやらアンリちゃんの隣に座りたいようですが、ニーナちゃんが座れるほどのスペースは残っていなさそうです。

なんとか座りたいニーナちゃん

それでもニーナちゃんはあきらめなかったよう。前足をそっとソファにかけ、後ろ足も乗せることに成功。背もたれの方を向いたまま、落ちそうなギリギリのところでじっと座るその姿は、思わず守ってあげたくなるほど健気です。

アンリちゃんはというと、そんなニーナちゃんをちらりと見ますが、微動だにしないご様子。まるで「どうして座れないんだろう？」と不思議そうに思っているようなマイペースさが印象的です。

ぎゅうぎゅうでも幸せそうな2匹

しばらく背もたれの方を向いていたニーナちゃんでしたが、やがてアンリちゃんの顔の方へ頭を寄せ、身体をくるりと丸めて器用に座り込んだそう。アンリちゃんは顔を上げて見つめ返しますが、動じる様子もなくじっとしたまま受け入れていたとか。

最終的にニーナちゃんは、アンリちゃんにぴったりくっつきながら身体を収め、“着席”を完了。ソファの上でぎゅうぎゅうになりながら寄り添うその姿は、仲良し姉妹そのもの。見ているだけで心が温かくなるような、愛おしい光景だったのでした。

投稿には「うまく収まった！」「考えてる広い背中が健気」「座れたけど直立不動な感じが可愛いです」「この間に入りたい♡」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ni_na.henry」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。