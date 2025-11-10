ロッテは、11月17日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる 「爽」ブランドから、「爽 贅沢濃味バニラ」を発売する。昨年コンビニエンスストア先行で発売し、「濃厚なのに後味が良い」と爽ブランド最大の特徴を多くの消費者から評価して得た。より多くの消費者に楽しんでもらえるよう、販売チャネルを拡大して発売する。

アイス部に発酵バターを使用し、濃厚ミルクソースをミルフィーユ状にたっぷり充填した、贅沢な濃厚バニラの味わいを楽しめる仕立てになっている。この機会にぜひ通常の爽とは違うワンランクアップした爽を堪能してほしい考え。



「爽 贅沢濃味バニラ」

濃厚な味わいのバニラに、濃厚なミルクソースをたっぷり使用した贅沢な爽とのこと。冬こそアイスを食べたい。濃厚なバニラを食べたい。でも後味はすっきり締めくくりたい。そんな消費者の願いに届いてほしい想いをこめた新商品となっている。

品質ポイントは、濃厚なミルクソースがたっぷり入っている。アイス部に発酵バターを配合し、コク深さを表現した。アイスミルク規格にすることで乳の味わいをしっかり感じられるリッチな味わいにグレードアップした。

商品特長は、食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長となっている。微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさと食感が楽しめる。アイス部に発酵バターを使用し、濃厚ミルクソースをからめることで贅沢な濃厚バニラの味わいを楽しめる。

バニラ好きな人にはぜひ食べ比べてもらい、ワンランク上の贅沢体験を楽しんでほしい考え。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］11月17日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp