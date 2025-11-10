kurayamisakaが、2026年5月から7月にかけて6都市を回るライブハウスツアー『くらやみざかより愛を込めてツアー2』に参加するゲストアーティスト5組を発表した。

本ツアーは、11月9日に川崎 CLUB CITTA’にてファイナルを迎えたワンマンツアー『くらやみざかより愛を込めてツアー』に引き続き、1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』を携えて開催されるもの。

今回発表されたゲストアーティストは、札幌公演のNOT WONK、福岡公演のtoddle、名古屋公演のART-SCHOOL、大阪公演のThe Novembers、仙台公演の長瀬有花の5組。6月25日の東京 LIQUIDROOM公演のゲストアーティストは後日発表となる。

なお本ツアーのチケットは、現在三次プレオーダーがスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）