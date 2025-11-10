¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡ÉÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¡ª¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡×»ÏÆ°¡ÄJO1¤ÈINI¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë12¿Í¤Ç·ëÀ®
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò 2026¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡Ê¥¸¥§¥¤¥¢¥¤ ¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤ÈINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë12¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏçÐÆá¾ë¾©¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢üâÄÍÂçÌ´¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢ÃÓùõÍý¿Í¤Î12Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÓùõ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹çÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï½é¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇJFA¡¦¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ 2026¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶¦Æ±È¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡×12Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÇØÈÖ¹æ12¡¦¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÊçÐÆá¾ë¡Ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖHORIZON¡Ê¿åÊ¿Àþ¡Ë¡×¡£¶»Ãæ±ûÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò°Ï¤à³¤¤È¶õ¤¬¸ò¤ï¤ë¿åÊ¿Àþ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÊ£¿ô¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼ó¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Æü¤Î´Ý¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Ø¤ê¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¡ÊËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤«¤éÃåÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤â¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤ÈINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë12¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏçÐÆá¾ë¾©¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢üâÄÍÂçÌ´¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢ÃÓùõÍý¿Í¤Î12Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÓùõ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹çÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï½é¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖHORIZON¡Ê¿åÊ¿Àþ¡Ë¡×¡£¶»Ãæ±ûÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò°Ï¤à³¤¤È¶õ¤¬¸ò¤ï¤ë¿åÊ¿Àþ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÊ£¿ô¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼ó¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Æü¤Î´Ý¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Ø¤ê¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¡ÊËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤«¤éÃåÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤â¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¡£