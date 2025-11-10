川崎希、広過ぎる豪華リビング公開！ 巨大ツリー置いた“クリスマス仕様に”。おしゃれなインテリア空間
タレントの川崎希さんは11月8日、自身のInstagramを更新。豪華なリビングを披露しました。
【写真】川崎希の広々としたリビング
川崎さんは「ツリーを出して、おうちにイルミネーションを飾り付けてクリスマス仕様に 早朝寒いからはじめてコタツも買ってみたの」とつづりました。必要最小限のものしか置かれていない、すっきりとしたレイアウトからは川崎さんのこだわりが伝わってきます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「イルミネーションを飾り付けてクリスマス仕様に」「Christmas mood」と題し、自宅のリビングを公開した川崎さん。息子と娘も登場する7枚の写真で、広い空間に置かれた大きなクリスマスツリーを披露しました。特に1、2枚目では、こたつでリラックスしながらご飯を食べる子どもたちの姿がかわいらしいです。
「お宮参りのvlog」自身のInstagramで家族ショットをたびたび公開している川崎さん。6日の投稿では「お宮参りのvlog」として、動画を1本載せています。生後4カ月の赤ちゃんの姿も見ることができるので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
