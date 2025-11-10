11月10日は「いい頭皮の日」『ワンパンマン』サイタマ、『ドラゴンボール』クリリン、『銀魂』星海坊主…“坊主キャラが活躍するアニメ3選”ABEMAで配信
ABEMAは、11月10日の「いい頭皮の日」にちなみ、坊主頭が似合うキャラクターをピックアップ。“坊主キャラが活躍するアニメ3選”を配信している。
【画像】坊主キャラの主人公といえばこのヒーロー！ワンパンマン
『ワンパンマン』は、「となりのヤングジャンプ」(集英社)で連載中の原作・ONE氏、漫画・村田雄介氏の漫画が原作で、どんな相手も“ワンパン”で倒してしまう平熱系最強ヒーロー・サイタマの日常や、怪人と戦うヒーローたちの活躍が描かれる。
主人公・サイタマの最大の特徴でもあるのが、3年間の厳しいトレーニングの末に毛を失ってしまったという完全なる坊主頭。無敵でありながらどこか抜けた日常感を漂わせるサイタマの姿は、シリアスなバトルの中でも思わず笑いを誘い、“最強”と“親しみやすさ”が同居する唯一無二のヒーロー像として、多くのファンに愛されている。現在第3期がテレビ東京ほか（毎週日曜 午後11時45分）にて放送されている。
『ドラゴンボール』は、1984年より「週刊少年ジャンプ」にて連載された鳥山明氏による大人気漫画が原作。7つすべて集めるとどんな願いも1つだけ叶えられる秘宝・ドラゴンボールと主人公・孫悟空を中心に、冒険やバトル、夢、仲間との友情を描く不朽の名作。
悟空の親友・クリリンは、悟空と幼少期から共に修行を重ねてきた武道家で、特徴的な坊主頭は武道を志す者として気を引きしめるために剃ったもの。臆病な一面もあるが、仲間のピンチにはどんな強敵が相手でも立ち向かう勇気の持ち主で、人間味あふれるキャラクターとして多くのファンに愛されている。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年2月13日に公開を控えている、
神楽の父である星海坊主は、銀河を股にかけて危険性物を駆除する宇宙最強の掃除屋。頭を丸めた風貌と圧倒的な戦闘力、そして家族への深い愛情が魅力で、ギャグもシリアスも自在にこなすキャラクターとして存在感を放っている。
『ワンパンマン』は、第3期が毎週日曜深夜0時30分より無料放送中。放送後の毎週金曜午後6時より1週間は最新話が無料配信中。
『ドラゴンボール』は『ドラゴンボールGT』『ドラゴンボール改』『ドラゴンボールZ』の各1話が無料配信中。
『銀魂』は21日まで毎日無料放送中で、放送後1週間無料配信。『3年Z組銀八先生』も毎週月曜深夜0時30分から無料放送されており、放送後1週間、最新話が無料配信される。
