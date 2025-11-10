『キング・ザ・ランド』イ・ジュノ＆ユナら、キム・ガウンの結婚式で集結 「ウシャウシャの集合写真泣ける」「6兄妹仲良しでいてね」
韓国ドラマ『キング・ザ・ランド』（Netflixで独占配信中）に出演した2PMのイ・ジュノ、少女時代のユナらが、俳優キム・ガウンの結婚式で集結。ウエディングドレスブランドの公式インスタグラムで公開された。
【写真】ジュノ＆ユナらが“ウシャウシャ”！『キング・ザ・ランド』再集結
10月末に結婚式を行った報告をしていたユン・ソヌ＆キム・ガウン。キム・ガウンは2日、自身のインスタグラムで「私の人生にこれほど幸せだった日があったのかと思うほど、とても幸せな一日でした」とつづっていた。
今回公開された投稿では同作に出演したイ・ジュノ、ユナ、アン・セハ、コ・ウォニ、キム・ジェウォンが、同じく出演したキム・ガウンの結婚式に集合。撮影後もオフショットを公開していた6人が再集結し、作中での“ウシャウシャ”ポーズを決めている。
この投稿にファンからは「キング・ザ・ランドのみんなが久しぶりに勢揃いしてて歓喜してた」「ガウンちゃんの結婚式での最新ウシャウシャ！」「6人でウシャウシャ」「これからも6兄妹仲良しでいてね!!」「ウシャウシャの集合写真泣ける」「6人兄妹の最新写真（涙）」と反響が集まっている。
