ソフトバンクは、5～18歳の子供を対象としたキャンペーン「ソフトバンクデビュー割」を13日に開始する。終了日は未定。

「ソフトバンクデビュー割」は、スマホを初めて利用する5～18歳のユーザー向けのプラン「スマホデビュープラン＋ベーシック（20GB、月額3916円）」に対して、割引特典として「デビュー特典（セット割2）」を追加するキャンペーン。

今年から、「デビュー特典（割引）」および新規契約時の「スマホデビュープラン＋」の申込対象年齢が、従来の5～22歳から5～18歳に変更された。

デビュー特典（セット割2）」の割引期間は、家族が契約しているプランによって異なる。家族が「ペイトク無制限」、「ペイトク50」を利用している場合は、 「デビュー特典（セット割2）」が1年間適用される。 料金は、2～7カ月目が0円、8～13カ月目が1650円、14カ月目以降は3916円となる。

家族が「ペイトク30」、「メリハリ無制限＋」、「メリハリ無制限」、「メリハリプラン」、「ウルトラギガモンスター＋」を利用している場合は、 「デビュー特典（セット割2）」は半年間の適用となる。 料金は、2～7カ月目が0円、8～13カ月目が2728円、14カ月目以降は3916円となる。

なお、ソフトバンクを子供だけ契約する場合の料金は、2～7カ月目が1078円、8～13カ月目が2728円、14カ月目以降は3916円となる。