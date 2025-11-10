フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。NHK時代に経験した紅白歌合戦での実況の苦労を明かす場面があった。

この日は歌手の小林幸子とジュディ・オングが出演。ど派手衣装で知られる2人だが、中でも小林は紅白歌合戦での巨大で人気を集めた。

そんな2人がゲストということで、番組では「ウソみたいなホントのいしょうはどれだ？ 豪華衣装ダウト」のコーナーを実施。7つの衣装の中から実際にあったものを当てるクイズを行った。

その中で、神田は「私、実はメガ幸子、紅白の舞台で拝見してます」と告白。「アナウンサー泣かせでして、ラジオ実況やってたんですけど、合間の5秒、7秒とか進化していく幸子さんを、コメントでラジオで伝えていかないといけない。“何メートルの高さの横幅いっぱいの羽が！”とか、歌に重ならないように（実況する）」と振り返った。

そんな経験から、飛ぶ巨大鶴の背中で歌う「母鶴幸子」を選択。こは2010年に紅白着用した衣装で大正解。神田は「私、実況させていただきました。最初、隠れてて、布が回転してくると」と懐かしんだ。