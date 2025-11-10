日本ハムは１０日、フランミル・レイエス選手との来季の契約延長が合意したと発表した。

レイエスは２年目の今季、４番としてチームをけん引。打率・２７７、３２本塁打、９０打点で、本塁打王、打点のタイトルも獲得した。

レイエスのコメントは以下。

「とても幸せです。自分を信じ、大きな期待を寄せてくれている球団に対して、心から感謝の気持ちでいっぱいです。球団とファンの皆さまのために最高のパフォーマンスを発揮できるよう、今オフも全力でトレーニングに励み、コンディションを万全に整えます。毎日、ファンの皆さまの応援が大きな力になっています。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします」

また、マルティネスも契約を延長することで合意した。マルティネスは日本ハム３年目の今季は打率・１７４、１本塁打、８打点と不調。中日時代を含め、来季はＮＰＢ７シーズン目となる。

マルティネスのコメントは以下。

「全てのファイターズファンの皆さま、そして球団関係者の皆さまからの支えと信頼に、心から感謝しています。２０２６年シーズンもこのチームの一員として戦えることを誇りに思います。これからも情熱と責任を胸に、ファイターズのために全力を尽くします。チームが日本一という目標を達成し、ファンの皆さまにファイターズを誇りに思ってもらえるよう、日々努力を重ねていきます。みんなで、最高の一年にしていきましょう」