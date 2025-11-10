銀行に300万円預けても、1年で“たった6000円”しか増えない現実。金利が少し上がった“今”、銀行に預けっぱなしは損？

300万円で利息はいくら？ 普通預金と税引き後のリアル

金利が上向きとはいえ、普通預金に300万円を1年置いた場合の利息は依然として低い状態です。

銀行や条件で差はあるものの、メガバンク水準で年0.2％程度、ネット銀行では年0.2～0.6％程度というレンジ感です。利息には復興特別所得税を含む20.315％の税金がかかるため、税引き後の手取りはさらに目減りします。

例えば300万円を預けて、年0.2％なら税引き前利息は6000円、税引き後は約4780円で、インフレ局面では実質的な目減りの懸念も残ります。

2024年のマイナス金利政策解除後に普通預金金利が段階的に引き上がりましたが、ベースはまだ薄利です。預金は流動性の高さが最大の価値で、生活防衛資金の置き場としては適しているものの、「お金を増やす場所」にはなりにくい点が現実です。



定期預金ならどこまで増える？

主要行の1年定期は2025年秋時点で年0.275％が目安となっており、300万円なら税引き前で8250円、税引き後は約6570円受け取れる計算です。金利水準は相場次第で変動しますが、メガバンクは同程度で、キャンペーンによって上乗せされることがあります。

一方、定期預金は途中解約時に大幅な利率低下（期日前解約利率）が適用されることが多く、生活費や近い将来に使うお金は普通預金に残すのが基本です。そのうえで、使い道の決まっていない余裕資金を1年程度の短期で定期預金に預けると、金利が上下しても、リスクを平準化しやすくなります。



「預けっぱなし」卒業の第一歩にNISA

定期預金の次はNISAの非課税メリットも検討したいところです。

2024年からNISAは恒久化・非課税期間無制限となり、つみたて投資枠（年120万円）と成長投資枠（年240万円）の併用で年間最大360万円、非課税保有限度額は生涯1800万円（うち成長投資枠上限1200万円）に拡大しました。

売却で翌年以降に簿価分の枠が復活する「再利用」も可能になり、長期の資産形成を後押しします。

とはいえ、価格変動リスクがある点は預金と大きく異なります。初心者はつみたて投資枠での分散・長期・低コストを軸に、無理のない余剰資金から開始するのがおすすめです。



まとめ

普通預金のままでは、300万円で年数千円程度しか増えず、税引き後や物価上昇を踏まえると資産形成の起点にはなりにくいのが現実です。そのため、NISAを活用し、非課税で資産を増やしていく選択肢も考慮に入れましょう。

「投資はまだちょっと不安」という方でも、生活防衛資金は普通預金、余裕資金は定期預金へ、そして一部をNISAで積み立てるという三段構えなら、小さく始めて続けることが可能でしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー