米大統領専用機に乗り込むテスラのイーロン・マスクCEO＝3月22日/Nathan Howard/Reuters

（CNN）予想通り、米電気自動車（EV）大手テスラの株主はまったく前例のない判断を下した。今後10年でイーロン・マスクCEO（最高経営責任者）を世界初の「トリリオネア（資産1兆ドル以上の富豪）」に押し上げる可能性がある報酬案を承認したのだ。

まず、重要な注意点がいくつかある。テスラとマスク氏はすでに高水準にある時価総額をさらに466％引き上げるなど、特定の目標を達成する必要がある。そんなことが可能だろうか？ もちろん。 達成できそうか？ それは聞く相手による。だが、マスク氏が達成する確率がゼロではない以上、「1兆ドル」と言った場合にそれが何を意味するのか考えてみる価値はある。

多くのITメディアや金融メディアは最近、「トリリオン」という言葉を意味ありげに使っているが、実はこの言葉は意味をなさない。その理由が分かるだろうか？ 何でもいいので1兆という数字をざっと考えてみてほしい。1兆ドル分の紙幣、1兆粒の砂、1兆匹の子犬--。どんな類いの数字を想像しているにせよ、まったく見当が付かない。1兆は私たちの理解を超えた滑稽なほど巨大な数であり、実質的には意味を持たないのだ。

そしてそれは、AI（人工知能）・ロボット企業への転換を図るテスラが誇張表現を多用する理由の一つでもある。仮に筆者が「テスラは先ほど莫大（ばくだい）な額の報酬案を承認した」と言っても、大した違いは感じないだろう。マスク氏はすでに4750億ドルもの資産を保有している。これは世界の歴史上、どこの誰も保有したことがない額であり、言うまでもないが、使い切ることができる人などいない。

KRWGのコラムニスト、ジェリー・パチェコ氏が2020年に引いた例を考えてみよう。毎秒40ドルを24時間使い続けたとして、10億ドルを使い切るには289日かかる。1兆ドルで同じことをした場合、一文無しになるまで792.5年かかる計算になる。

ただ、遊び半分で、1の後ろにゼロが12個並んだときに何が起きるのか考えてみよう。何を買えるのだろうか？ どんな状況になるのだろうか？

1兆ドルあればこんなものが買える、という例を以下に挙げる。

-ピーク時の大谷翔平選手を1428人。おそらく史上最高の野球選手である大谷選手は、ドジャースと10年総額7億ドルの契約を結んだ。これは1兆ドルのわずか0.07%に過ぎない。

-米国で今年販売された全ての車。とはいえ、ひどい投資ではある。車は駐車場から出た瞬間に価値が下がり始めるのだから。

-スターバックスのCEOを1万人。スターバックスのトップを務めるブライアン・ニコル氏の報酬はわずか約1億ドルだ。

-超高層ビル333棟。ニューヨーク一帯に住んでいる人なら、パークアベニューにあるJPモルガン・チェースの新本社を見て、「相当お金がかかったんだろうな」と思ったことがあるかもしれない。その見方は正しく、建設費は30億ドルに上る。だが1兆ドルに達するには、同じビルをあと333棟建てる必要がある。

-ジェフ・ベゾス氏のヨットを2000隻。ただし、1隻あたり年間約2500万ドルの維持費が必要になる。

-世界最大のクルーズ船「アイコン・オブ・ザ・シーズ」を465隻。もっとパーティー気分を味わいたいなら、ロイヤル・カリビアンが運航するアイコン・オブ・ザ・シーズを買うのもいいだろう。実際、465隻も買える。これは米海軍の艦艇数とほぼ同じで、個人所有の船団としては申し分ないサイズだ。

-アイビーリーグの全大学を5回購入。米国の名門8大学の基金総額は約2000億ドルに上る。もちろん教育に値段を付けることはできないが、1兆ドルの5分の1で済むなら、アイビーリーグは安い買い物だろう。

-米国にいる全ての人に2923ドルのボーナス。素晴らしい、なんて太っ腹！（ただし、インフレには注意が必要だ。私たちは以前にもこの道を通ったことがある）

-スイス。正直なところ、国を買えるのかどうかは分からないが、アルプス山脈にある内陸国スイスの名目GDP（国内総生産）は昨年、9000億ドル近くに達した。

-ハワイのすべての住宅。ハワイには57万2781世帯あるが、不動産サイトのジローによると、住宅平均価格はわずか82万6575ドルだ。

-コカ・コーラ社、それに地球上の全員にコーラ。コカ・コーラ社に3000億ドルを投じても、82億人全員にコーラ12本パックを買うお金が優に余る。

-トヨタ、フォルクスワーゲン、ステランティス、現代自動車、フォード、そしてゼネラル・モーターズ（GM）。テスラと競争したいなら、規模が必要だろう。

-エクソンモービル、シェブロン、そしてコノコフィリップス。もしかしたらEV事業全般がうまくいかず、テスラは内燃機関ビジネスへの参入を決断するかもしれない。米国の石油会社トップ3を買収しておけば、そこでも役に立つ可能性がある。

まとめ：我々は良くも悪くも、企業やCEOが人間の脳の理解を超えた額の富を手にできる時代に突入している。最上位層の富は理解不可能な水準で、大半の人の銀行明細などとは比較にならない桁（けた）外れの次元にある。仮にプラスの側面があるとすれば、1兆という数字の馬鹿馬鹿しさを理解することで、経済学者たちが何年も騒ぎ続けてきた米国の国家債務38兆ドルが、ほとんど理にかなった額に見えてくることだ。米国の膨大な国家債務は、イーロン・マスク氏38人分に過ぎない？ エヌビディアたった7.5社分？ まあ何とかなるだろう。

◇

本稿はCNNのアリソン・モロー記者による分析記事です。