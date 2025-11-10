¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÃÂÀ¸100¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡ÖBESPOKE EXPRESSIONS¡×¡ÃÅìµþ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÈþ³Ø
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤ÎÃÂÀ¸100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBESPOKE EXPRESSIONS - ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à100¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢°ìÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÎÄºÅÀ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëµ®½Å¤Ê4Âæ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀº¿À¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·ë¾½¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Î100¼þÇ¯¤ò¾Î¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¼Ì¿¿61ÅÀ¡Ë
1925Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ï¾ï¤Ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤ÎÓÏ¹¥¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î³µÇ°¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Î±ÇÁü¤¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤òÉ´Ç¯¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿4Âæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡ÊÃíÊ¸À½ºî¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤¿·Ý½ÑÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¸ÂÄê25Âæ¤ÎºÇ¿·¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¡¼¡×¤À¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Ç¤ï¤º¤«¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¡¢½ÐÍè»ö¡¢¤½¤·¤Æ¾ì½ê¤Ë·É°Õ¤òÊû¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢3Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤È4Ëü»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡£¶âÂ°¡¢ÌÚºà¡¢¥ì¥¶¡¼¡¢»É½«¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìºý¤Î½ñÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤Èµ»¹ª¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ë¡£½êÍ¼Ô¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤ÎÊª¸ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÁö¤ë·Ý½ÑÉÊ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÂæ¤À¡£
Â³¤¤¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¸ÂÄê10Âæ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡ÖÁ®¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¡Ö¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢Í¥²í¤µ¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¾åÉô¤Ë¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢²¼Éô¤Ë¥È¥é¥¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¡£³¤ÌÌ¤Ë¤¤é¤á¤¯¸÷¤ò»×¤ï¤»¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬Á¡ºÙ¤Ëµ±¤¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥ó¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¡¢ÀÅëí¤ÊÃæ¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò½É¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï»É½«¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ÎÍ¥Èþ¤ÊÆ°¤¤ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥ª¥ê¥Ù¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÆ«´ï¡Ö¿¥Éô¾Æ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤È¥¨¥ë¥á¥¹¤¬¶¦Æ±¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¿¥Éô¾ÆÆÃÍ¤Î¿¼¤¤ÎÐ¤òºÆ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¿§¡ÖMZ¥ª¥ê¥Ù¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¿¦¿Í¤È¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Á¡¼¥à¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éË¥À½¡¢Áõ¾þ¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤ò³ê¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¡ÖÎ¦¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Á°ß·»á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò´°àú¤Ë¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1930Ç¯Âå¤Ë¤ï¤º¤«279Âæ¤Î¤ß¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥àII¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡×¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Ã»¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¤½¤ÎÈþ¤ò¶¥¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢µ¤ÉÊ¤È°Ò¸·¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾Ú¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥±¥¤¥ó»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÀ¤µª¤ËÅÏ¤ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¿Ê²½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¡¢µ»½Ñ¤ÎÊÑÁ«¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÁÔÂç¤ÊÊ¸²½»Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎòÂå¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸ÄÀ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ï¡¢¼êºî¶È¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¼Ö¤¬¡¢¡ØÍ£°ì¤Î¸Â³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛÁüÎÏ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î·Ý½ÑÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³×¿·À¤ÈºÙÉô¤Ë½É¤ë¿¦¿Íµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÁÏÂ¤À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òËþ¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡É¥¯¥é¥Õ¥È¤Î·Ý½Ñ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£100Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËá¤«¤ì¤¿Èþ¤Èº²¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤ÎÀº¿À¤ò±Ç¤¹¶À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
