『ゴッドファーザー』3部作や『地獄の黙示録』（1979）で知られるフランシス・フォード・コッポラ監督が『メガロポリス』による財政苦のためベリーズ珊瑚礁保護区の私有島を売却していたことが分かった。

高級不動産情報サイトのによると、コッポラは過去9年間賃貸していたコーラル・ケイと呼ばれる2.5エーカー（約1万平方メートル）の島を180万ドル（約2億7,688万円）で売却。不動産会社コーコランの情報によると、2025年10月には賃貸契約が終了し、売却を担当したピーター・マクリーン氏は「コッポラ氏は賃貸契約終了を非常に悲しんでいました。この楽園のような島での時間を大切にしていましたし、彼にとっては特別な場所だったのです」とコメント。コッポラは3～6か月ごとに島を訪れていたとマクリーン氏は語っている。

コッポラはSF大作『メガロポリス』（2024）製作にあたって、自身が保有していたワイナリーの大部分を2021年にし、その売価1億2,000万ドルの一部を担保に製作費を調達していた。しかし、同作の全世界興行収入は1,400万ドルと非常に苦戦した。

コッポラ本人も2025年3月時点で「『メガロポリス』製作のために借りた金を全て投資してしまったので、今はお金がないんです」とおり、つい先日も経済的損失を補填すべく、100万ドル規模の高級腕時計をオークションにしていたところだ。

財政的には厳しい状況にあるが、2025年8月にはかねてから予定していた心臓の手術を受け、『メガロポリス』に続く監督次回作も計画しているといる。

『メガロポリス』でラジー賞の最低監督賞にも選ばれた際も、「私はリスクを恐れる業界のルールに従わない」「ジャック・タチのような偉大な監督と並べて光栄だ」と、器の大きいで巨匠としての存在感を印象付けたコッポラ。果敢な製作意欲をもって、新たな傑作が誕生することを期待したい。

Source:,,