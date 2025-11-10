ウエスタン・リーグくふうハヤテの林大斗投手（１９）が１０日までに「しずおか報知」の取材に応じ、最速１５０キロを目指すことを誓った。１０月のフェニックス・リーグ前に加入が発表された新戦力の１８３センチ右腕を紹介する。

林は埼玉・春日部共栄高を卒業後、東京六大学野球でのプレーを目指し、浪人生活を送っていた。しかし、受験で思うような結果が得られず、２年目を迎える前に「このままではＮＰＢ入りの夢が遠のく」と進路を転換。くふうハヤテに５月から帯同し、１０月、正式に入団が発表された。

右の上手投げで最速１４３キロのストレート、スライダーなど３種類の変化球を持つ。受験中は勉強に専念していたため、チームに帯同を始めてからは、まず体作り。高校時代は走り込み中心だったが、ハヤテではウェートトレーニングに力を入れた。オフも継続して土台作りを行っており「最速を１５０キロにしていきたいですね」と目標を口にした。フェニックス・リーグで、くふうハヤテ加入後初の実戦登板を果たし、１４３キロを記録。秋季キャンプでの状態も「上々です」と手応えを口にした。

今季限りでチームを離れる元日本ハムの中村勝投手チーフコーチは、高校の先輩でもあり何度も指導をあおいだ。春日部共栄高時代には“中村勝２世”として取り上げられた右腕は「野球から離れていた期間に崩れていたフォームを一から見てもらいました。特に上半身と下半身の連動性など、丁寧に指導してもらいました」と感謝する。

ウエスタン・リーグでは登板機会こそなかったが、広島戦ではこちらも高校の先輩である大道温貴投手の速球に刺激を受けるなど充実したシーズンを過ごした。来季からは戦力として活躍が期待される。地元が埼玉ということもあり、「（実家が）西武ドームの近くにあるので、西武と対戦できるのは楽しみです。小学生の時とかよく試合を見に行っていたので、親しみがあります」と笑顔。来季から始まる３地区制で、同地区の西武との対戦を心待ちにしている。（伊藤 明日香）

◆林 大斗（はやし・ひろと）２００６年１月１５日、埼玉県狭山市生まれ。山王小４年生から山王御狩場ヤンキースで野球を始める。山王中では所沢南シニアに所属。春日部共栄高に進学し、高校最後の２０２３年夏は３回戦敗退。１８３センチ、８２キロ。右投右打。